Darmian, con la Lazio si ritorna alle origini. Cambio in vista?

Matteo Darmian è il jolly di Simone Inzaghi. Il giocatore dell’Inter ha occupato il ruolo di difensore centrale dopo l’infortunio di Milan Skriniar, ma domani ci potrebbero essere ancora cambiamenti.

RUOLI – Matteo Darmian non ha ruoli, o meglio sa farne diversi indistintamente. Il giocatore di Legnano è pronto contro la Lazio a occupare il ruolo di esterno destro, non lo faceva dal 4 aprile nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus a Torino. Dall’infortunio di Milan Skriniar Darmian ha solitamente giocato da difensore centrale, risultando nella maggior parte delle occasioni decisivo. Ha segnato con l’Atalanta, disputato prestazioni degne di nota come quella di Oporto in Champions League. Simone Inzaghi ha trovato nell’ex Parma il suo jolly preferito, utile per offendere ma soprattutto per coprire la fascia destra dai pericoli avversari. Nello scontro diretto di domani a San Siro dovrebbe partire dal primo minuto Danilo D’Ambrosio, per questo motivo Darmian sarà posizionato alto con Denzel Dumfries per la seconda volta consecutiva in panchina (vedi articolo).