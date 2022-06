Darmian, con Bellanova la scelta è fatta. Ecco il nuovo esterno sinistro

L’Inter ha attuato l’accelerata decisiva per Raoul Bellanova, esterno destro del Cagliari. L’azzurro piace ai nerazzurri che vogliono chiudere in fretta. Con la corsia sinistra orfana di Perisic poi, ecco la scelta su Matteo Darmian.

SCELTA – L’Inter è vicinissima a chiudere per Bellanova del Cagliari. L’esterno dell’under 21 dell’Italia è un prospetto molto interessante con molte presenze in Serie A. Ma è un esterno destro e dunque c’è da precisare la scelta di Inzaghi e della società. Matteo Darmian, rimanendo a Milano all’Inter, sarebbe il nuovo esterno sinistro vice di Gosens. L’ha già fatto quel ruolo, si è mosso anche bene. Dunque una scelta che ci può stare per prendere un giovane sulla fascia destra e organizzando il futuro.