Darmian coltellino svizzero: in Inter-Sassuolo risponde da difensore

Darmian in Inter-Sassuolo ha giocato da difensore di sinistra. Un ruolo inedito, in cui l’ex Milan ha fornito l’ennesima prova solida.

VALORE AGGIUNTO – Darmian nello scorso mercato estivo è arrivato all’Inter quasi inosservato. Una cosa che, a detta di tutti, doveva succedere ed è successa. Così, negli ultimi giorni, senza clamore. Poi però nel corso dei mesi l’ex Milan si è dimostrato un elemento solido, capace di farsi trovare sempre pronto. Un acquisto sottovalutato. In Inter-Sassuolo na ha dato ulteriore prova.

NUOVO RUOLO – La squalifica di Bastoni unita ai problemi fisici di Kolarov ha aperto una falla sulla sinistra della difesa. Conte col Sassulo ha deciso di tappare la falla proprio con Darmian. Una mossa in verità da sempre nel suo paniere di opzioni. E il numero 36 ha risposto presente. Pur essendo la prima volta in stagione in cui ha ricoperto il ruolo da titolare. Col peso di dover sostituire una certezza come Bastoni, anche in impostazione.

GARA SOLIDA – In primo luogo Darmian non si è nascosto. I suoi 48 tocchi, pur non essendo paragonabili alle medie di Bastoni e Kolarov, sono il quarto dato più alto tra i nerazzurri. Il terzino si è proposto tanto quanto Skriniar, che arriva anche lui a 48. Ecco da Whoscored la mappa:

Il numero 36 non ha avuto timore e si è disimpegnato con sicurezza sulla sinistra. Controllando la sua zona, ma anche salendo, sia con che senza palla. Una prestazione che presuppone una comprensione tattica non banale, sia del ruolo specifico che del calcio di Conte in generale. Darmian sa dove stare e come giocare, a prescindere dal ruolo. Nella sua gara spicca il numero di recuperi. Ben 9, un dato battuto a sorpresa solo da Lukaku. Il difensore arrivato dal Parma è stato sollecitato e ha risposto presente. Ancora una volta.