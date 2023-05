Darmian certezza Inter contro il Milan. E i precedenti parlano chiaro

Matteo Darmian partirà titolare in Milan-Inter di mercoledì (ore 21.00), andata della semifinale di Champions League. Anche se da una posizione inedita rispetto agli ultimi derby.

PROTAGONISTA ASSOLUTO – La stagione di Matteo Darmian è una bellissima parabola che regala una storia positiva al mondo del calcio. Partito per l’ennesima volta da gregario, facendosi apprezzare per la sua affidabilità e integrità, è ora diventato un titolare inamovibile dell’Inter. Con prestazioni ben al di sopra della sufficienza, come sabato in casa della Roma. E lo vedremo dal 1′ anche contro il Milan, mercoledì sera, nell’infuocata andata delle semifinali di Champions League. Dove il numero 36 potrà provare a consolidare un suo personale trend, partendo però da una posizione diversa.

CATENA DIVERSA – Sotto la guida di Simone Inzaghi, Darmian ha disputato 3 derby da titolare. E l’Inter li ha vinti tutti e tre. Compresi i due di questa stagione, il 18 gennaio in Supercoppa Italiana (Milan annichilito 0-3) e il 5 febbraio, nel ritorno di campionato (1-0, gol di Lautaro Martinez). Tuttavia, rispetto a questi felici precedenti, Milan-Inter di mercoledì vedrà una differenza. Il numero 36 non partirà infatti largo a destra, costruendo una morsa attorno a Rafael Leao assieme a Milan Skriniar. Stavolta Darmian sarà al posto proprio dello slovacco, ormai fuori dai radar nerazzurri, con Denzel Dumfries davanti a sé. E forse non dovrà nemmeno preoccuparsi di marcare il 17 rossonero, visto il recente infortunio. Tutte differenze che conteranno poco per Darmian, che punterà a consolidare il proprio ruolino contro l’ex squadra.