Darmian, brividi dalla nazionale con l’Inter in emergenza

La convocazione di Matteo Darmian da parte di Roberto Mancini è sicuramente un’ottima notizia per il giocatore, ma un po’ meno per l’Inter e Simone Inzaghi. Bisognerà incrociare le dita, vista l’emergenza in difesa e gli impegni che arriveranno dopo la sosta.

BRIVIDI ED EMERGENZA – La situazione in difesa per l’Inter non è delle migliori. Con la nuova defezione di Milan Skriniar (su cui ormai Simone Inzaghi non può praticamente più contare) e l’infortunio di Alessandro Bastoni, i giocatori sono contati. Con un Matteo Darmian che sta letteralmente facendo gli straordinari e non sta assolutamente facendo rimpiangere lo slovacco, come dimostra la sfida di martedì scorso con il Porto. Tanto che il numero 36 nerazzurro è stato anche convocato da Roberto Mancini per gli impegni con l’Italia (vedi convocati). Una bellissima notizia sicuramente per Darmian. Un po’ meno per l’Inter e Simone Inzaghi.

IMPEGNI DURI – Dopo la sosta infatti arriverà una serie di impegni durissimi per l’Inter. E sarebbe stato poter avere Darmian a disposizione ad Appiano Gentile e permettergli di tirare il fiato. Non sarà possibile però. E questo porta a incrociare le dita e sperare che torni dalla nazionale nel migliore stato di forma possibile. Perché il rush finale prevede le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, una serratissima lotta per l’ingresso nella prossima Champions League e i quarti di finale in Europa contro il Benfica. Una serie di impegni in cui sarà fondamentale avere il miglior Matteo Darmian.