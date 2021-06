Danimarca-Belgio, la partita di Eriksen e Lukaku: emozioni e un solo coro

Danimarca-Belgio è la sfida che andrà in scena alle ore 18.00, valida per la seconda giornata del Girone B di Euro 2020 (vedi formazioni ufficiali). In palio ci sono tre punti ma il pensiero unico, sia da una parte che dall’altra, è rivolto ad Eriksen (vedi parole di Kjaer). Il danese verrà omaggiato al 10′ (vedi articolo)

APPLAUSO – Danimarca-Belgio è la partita di Christian Eriksen, e non potrebbe essere diversamente. Il danese, ancora ricoverato in ospedale, ha accettato la soluzione del defibrillatore sottocutaneo dopo essersi sottoposto ad esami cardiaci specifici (vedi articolo). Oggi le due Nazionali fermeranno il gioco al 10′ per dedicare al centrocampista dell’Inter un lungo applauso.

FORZA CHRIS – Sarà una partita speciale e particolare innanzitutto per i compagni di squadra e per i suoi tifosi, ma anche per Romelu Lukaku che fin dal primissimo minuto ha dimostrato grande vicinanza al compagno di squadra nerazzurro. Una partita di calcio, sì, ma condita da emozioni che vanno oltre e uniscono in unico grande coro: «Forza Christian».