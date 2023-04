D’Ambrosio, ultime chance con l’Inter prima dell’addio? La situazione

Danilo D’Ambrosio potrebbe essere il terzo difensore della linea a tre davanti ad André Onana e dare fiato a Matteo Darmian. Il difensore probabilmente tornerà titolare dopo due settimane, poche chance prima dell’addio?

FUTURO – Danilo D’Ambrosio è sempre stato una garanzia in casa Inter. I suoi gol sono stati decisivi nel corso degli anni, hanno portato importanti vittorie come nel caso del match con la Fiorentina alla prima giornata dell’ultima stagione di Antonio Conte. Purtroppo per l’uomo però il tempo passa, il fisico non risponde più allo stesso modo e i più giovani vengono preferiti. D’Ambrosio è in scadenza di contratto a giugno, il suo futuro è un punto di domanda. La dirigenza deve abbassare i costi, il calciatore ha 34 anni e a meno di una firma per un anno non rimarrà all’Inter. Contro l’Empoli è favorito per sostituire Matteo Darmian e lasciarlo rifiatare (vedi articolo), potrebbe essere una delle sue ultime possibilità di giocare da titolare prima dell’addio alla maglia nerazzurra dopo 10 anni.