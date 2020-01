D’Ambrosio out: Godin e il 2020 per comandare....

D’Ambrosio out: Godin e il 2020 per comandare. Bastoni brilla, Inter sogna

D’Ambrosio inizia il 2020 nel peggiore dei modi: infortunio muscolare e out contro il Napoli. L’Inter dovrà puntare con ancora più forza su Diego Godin e Alessandro Bastoni: momenti di carriera diversi, incognita per il posto da titolare. Analizziamo le prestazione per Conte

IL CAMPIONE MATURO E IL DIAMANTE – L’infortunio di Danilo D’Ambrosio pone Conte di fronte a un nuovo bivio in difesa. Ballottaggio aperto per la titolarità tra Godin e Bastoni per il ruolo di terzo centrale (De Vrij e Skriniar sicuri). A inizio stagione, sarebbe stato assurdo pensare a un duello del genere per l’Inter. L’ex Atletico Madrid, però, sta faticando a trovare continuità nella difesa a 3 con compiti desueti rispetto alla sua intera carriera. Il giovanissimo mancino, invece, ha il vantaggio di impostare con il piede forte sul lato sinistro (l’unico in rosa). Grandi meriti per l’ex Atalanta: sta stupendo con il lavoro agli ordini di Conte e l’impostazione è di una personalità disarmante.

PRESENTE E PROSPETTIVE – E’ vero che Bastoni sta scalando le gerarchie con qualità e velocità inaspettate, ma Godin non può essere accantonato. L’esperienza, la fisicità e il tempismo dell’ex Atletico nei vari momenti della partita saranno essenziali per Conte. Inoltre, il gran numero di competizioni e partite che aspetta l’Inter, costringerà l’allenatore a rotazioni continue. Tutti avranno il loro spazio, D’Ambrosio compreso quando tornerà dall’infortunio, avendo la possibilità di dimostrare il prorio valore. Se si pensa al futuro, però, le prospettive sembrano entusiasmanti per l’ex Atalanta: un diamante che sta riuscendo a raffinarsi partita dopo partita.