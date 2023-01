D’Ambrosio, nuova occasione da titolare? L’Inter deve sostituire Skriniar

Milan Skriniar è squalificato per la partita di sabato contro la Cremonese. L’Inter deve sostituire lo slovacco e un’opzione potrebbe essere proprio Danilo D’Ambrosio. L’italiano non gioca titolare da diversi mesi.

SOSTITUTO – L’errore di Milan Skriniar non ha portato solamente alla sconfitta con l’Empoli, ma crea conseguenze anche nelle prossime scelte di Simone Inzaghi. Lo slovacco è squalificato a causa dell’espulsione ricevuta e il tecnico piacentino deve sopperire alla sua assenza in difesa. La prima opzione è Danilo D’Ambrosio, che non gioca titolare in campionato addirittura dall’8 ottobre. L’ultima sua presenza invece è stata in Coppa Italia, nella sfida con il Parma dove è rimasto in campo per 81 minuti.

D’Ambrosio, rinnovo da conquistare

RITORNO – Danilo D’Ambrosio ha trovato poco spazio in questa stagione con l’Inter. Il difensore italiano ha giocato solamente 302 minuti tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. I problemi nel reparto arretrato hanno obbligato Simone Inzaghi a utilizzare sempre i titolari, forse i più fidati, perciò Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Milan Skriniar e anche Stefan de Vrij. I numeri non sono di certo positivi, 25 gol subiti sono esagerati per chi dovrebbe lottare per lo Scudetto. Le possibilità di agganciare il Napoli sono ormai remote e la situazione ha preso una piega diversa anche per Inzaghi. Questo sabato l’Inter dovrà fare a meno di alcuni giocatori infortunati, oltre che allo slovacco e a Nicolò Barella. Il primo che potrebbe approfittare dell’assenza sarà D’Ambrosio, che inoltre ha un rinnovo di contratto da conquistare per la prossima stagione.