D’Ambrosio insidia de Vrij? Ora le gerarchie possono cambiare

La prestazione attenta e precisa di Danilo D’Ambrosio in Juventus-Inter (vedi pagelle) non è passata inosservata e fa sorgere spontanea la domanda riguardo alle gerarchie difensive. Nel dettaglio nella staffetta con Stefan de Vrij, quest’anno decisamente sotto tono.

NUOVE GERARCHIE? – Partito come ultimo dei difensori dietro anche ad Andrea Ranocchia e Federico Dimarco, Danilo D’Ambrosio si sta (ri)prendendo il suo posto nell’Inter. Lo ha dimostrato anche la gara di ieri contro la Juventus, dove l’ex granata ha disputato una partita precisa e attenta, aiutando il compagno Milan Skriniar sulla destra. Dimostrando di riuscire a fornire anche maggiori garanzie rispetto, per esempio, a Ranocchia. Che contro il Torino ha messo in mostra una prestazione tutt’altro che brillante, quando chiamato a sostituire Stefan de Vrij. Lo stesso dicasi di Dimarco, ormai uscito dalle rotazioni nel terzetto difensivo. Le prestazioni di D’Ambrosio portano però a porsi una domanda: possono cambiare, ora, le gerarchie tra i titolari?

D’Ambrosio e de Vrij, stagioni diverse: chi dà maggiori sicurezze?

GARANZIE – Al netto dei fatti, Stefan de Vrij in questa stagione ha più volte mostrato di essere decisamente sotto tono. Ne è un esempio il rigore causato su Osimhen nell’1-1 contro il Napoli. Ma si potrebbero citare anche diversi altri esempi. Schierare D’Ambrosio sulla destra ha anche permesso di spostare Milan Skriniar al centro, dove lo slovacco si è dimostrato spesso di un altro livello. Non ultimo ieri sera, quando – tranne in un’occasione – ha annullato Dusan Vlahovic. Inzaghi può tornare a contare sull’olandese, recuperato dall’infortunio post Liverpool. Ma con questo D’Ambrosio, le valutazioni sono d’obbligo.