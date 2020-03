D’Ambrosio-Godin: tattica vs garra. Juventus-Inter, tra i due litiganti…

D’Ambrosio e Godin si giocano un posto da titolare in Juventus-Inter (o forse no), per classifica e tradizione una delle partite più importanti della stagione. Fa specie come i due difensori si contendano una maglia, nonostante caratteristiche totalmente diverse

DUE PER UNA MAGLIA… – D’Ambrosio e Godin protagonisti di Juventus-Inter? Alla vigilia e probabilmente fino a fine stagione, i due giocatori si giocano un posto da titolare. L’ex Torino non avrà il blasone innegabile del compagno di squadra, ma sembra maggiormente adatto alle richieste di Conte. Il tecnico potrebbe ritagliargli un ruolo alla Azpilicueta nel 3-5-2 scelto per la sua Inter, in modo da spingere e impostare, ma senza dimenticare le diagonali difensive. In quel ruolo, invece, l’ex Atletico Madrid non è riuscito a incidere come auspicato. Troppi errori e moltissime difficoltà, soprattutto in impostazione. Alla fine vincerà la tattica pura o l’esperienza in partite di altissimo livello?

…OPPURE NO – In realtà, le opzioni a disposizione di Conte potrebbero non riguardare solo D’Ambrosio e Godin. Bastoni spinge ed è pronto a prendersi un posto da titolare sul centro-sinistra. L’ex Parma ha dimostrato di essere sicuro in quel ruolo e molto bravo in impostazione. Non avrà grande esperienza in partite come Juventus-Inter, ma è più difensore dell’ex Torino e ha offerto prestazioni migliori di Godin. Un altro vantaggio dell’impiego di Bastoni è che libererebbe Skriniar sul centro-destra (ruolo in cui è più a suo agio) e lo stesso D’Ambrosio per la fascia destra. Ballottaggi, tattica e scelte: tra meno di 24 ore sarà tutto chiaro.