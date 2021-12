D’Ambrosio è tornato una risorsa: Inzaghi si fida del suo numero trentatré

D’Ambrosio ha conquistato Inzaghi. Dopo un inizio ai margini, il terzino ha dimostrato sul campo di meritare minuti e fiducia. E il tecnico lo ha mandato in campo.

ANNO NON SEMPLICE – Il rapporto di D’Ambrosio con l’Inter a un certo punto sembrava finito. Non molti mesi fa. Con addirittura voci su un suo passaggio al MIlan. Parliamo di giugno scorso. Un contratto in scadenza e nessuna offerta per il rinnovo. Dopo una stagione con Conte a due facce: inizio da titolare nel periodo peggiore, con Skriniar accantonato, per poi sostanzialmente sparire dalle rotazioni fino a titolo conquistato. Nel periodo della cavalcata decisiva il suo impiego massimo è stato da undici minuti. Insomma, qualche dubbio tecnico c’era. Il rinnovo alla fine è arrivato, forse più per necessità che per convinzione da parte dell’Inter. Ma Inzaghi lo ha riscoperto.

PARTITA DELLA SVOLTA – D’Ambrosio è un leader dello spogliatoio. Uno che in nerazzurro le ha viste tutte. Un giocatore di lavoro, applicazione, sudore. Dopo i piccoli screzi riportati sopra non si è certo messo a piangere. Ha voltato pagina e si è rimesso a correre. Senza fare alcuna polemica. Anche con Inzaghi si è visto poco nelle primissime gare. Del resto fare la riserva di Skriniar è un lavoro ingrato. Ma poi il tecnico lo ha scelto titolare con l’Empoli. E il numero 33 ha portato ancora una volta in campo il lavoro: il gol che ha sbloccato la partita è stata la ciliegina di una prestazione che lo ha rimesso sulla mappa.

RSORSA EFFETTIVA – A quella gara ne sono seguite altre quattro dal primo minuto. Si può quindi intuire che l’allenatore abbia visto quello che voleva. In generale, D’Ambrosio ora non è più un uomo spogliatoio. È tornato a pieno nelle rotazioni. Da Empoli ha giocato 387 dei sui 516 minuti complessivi. Mostrando anche una crescita nel ruolo di terzo di difesa rispetto a un anno fa. Così Inzaghi ora ha una nuova risorsa. Lo sa e ha fiducia a sfruttarla. Per gestire al meglio la sua rosa.