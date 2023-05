D’Ambrosio, due consecutive da titolare? Ruolo da protagonista

Simone Inzaghi non ha preso in considerazione spesso Danilo D’Ambrosio, complice la forma fisica precaria e i frequenti infortuni. Adesso però il difensore si sta ritagliando un nuovo ruolo da protagonista.

CENTRALE – Le rotazioni in questo periodo sono obbligatorie, che si giochi con la Lazio o che si giochi con il Verona. Simone Inzaghi sta concedendo spazio a tanti giocatori diversi, addirittura Joaquin Correa ha disputato la quinta partita consecutiva da titolare in campionato. I tanti impegni obbligano il tecnico piacentino a cambiare, questo ha fatto sì che molti ritrovassero fiducia. Tra questi figura Danilo D’Ambrosio, che non ha avuto tante opportunità nella stagione. Domenica il difensore ha giocato 45 minuti, è stato sostituito per un’ammonizione ingiusta. Col Verona il più longevo della squadra nerazzurra potrebbe essere confermato nuovamente titolare (vedi articolo), perché in difesa c’è bisogno di tirare il fiato. Sarebbe il secondo match consecutivo nella formazione iniziale. L’assenza di Milan Skriniar non aiuta sicuramente Inzaghi.