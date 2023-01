D’Ambrosio, contro il Parma prestazione opaca. Segnali per il futuro?

Danilo D’Ambrosio non ha di certo convinto nella partita dell’Inter contro il Parma in Coppa Italia. Tanti errori, forma fisica non all’altezza della situazione e così cominciano a nascere diversi dubbi. C’è certezza sul suo futuro in nerazzurro?

FISICO – La forma fisica è precaria, il ritmo partita completamente assente e il contratto è in scadenza. La situazione di Danilo D’Ambrosio è un grande dubbio, che nei prossimi mesi l’Inter risolverà decidendo il futuro. Nel match contro il Parma di Coppa Italia il difensore non ha affatto convinto. Tanti, forse troppi errori che hanno reso la difesa nerazzurra ancora una volta vulnerabile. Un suo passaggio sbagliato in impostazione ha rischiato di provocare il vantaggio avversario subito nei primi minuti del match. Simone Inzaghi non ha evidentemente avuto le risposte che voleva, la dirigenza ora deve porsi qualche domanda sulla situazione contrattuale del giocatore classe 1988. Nonostante l’età sia la stessa del suo compagno Francesco Acerbi, le prestazioni sembrano essere di tutt’altro livello.

D’Ambrosio, rinnovo da discutere

CONTRATTO – L’Inter sembra avere intenzione di rinnovare il contratto al difensore ex Torino (vedi articolo). L’idea è quella di provare con una proposta di un anno, che ovviamente sarà discussa nei prossimi giorni. Non c’è fretta dalle parti della sede del club meneghino, che adesso ha ovviamente altre situazioni più importanti da risolvere. Il pensiero va subito a Milan Skriniar. La partita contro il Parma non può non essere un segnale per l’Inter e la sua dirigenza. Un’importante riflessione è richiesta sull’affidabilità di Danilo D’Ambrosio, che in questa stagione ha giocato veramente poco. 302 minuti totali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Simone Inzaghi lo utilizza poco, i problemi fisici condizionano la tenuta del difensore, che ora è in forte dubbio per la prossima stagione.