D’Ambrosio ancora un’opzione per l’Inter? Il rinnovo apre due strade

Danilo D’Ambrosio rinnova il suo contratto con l’Inter per un’altra stagione. Per il suo futuro rimangono aperte due strade.

DUE OPZIONI – Era nell’aria da tempo, e a breve sarà ufficiale: Danilo D’Ambrosio rinnoverà il suo contratto con l’Inter. La scadenza era il prossimo 30 giugno, e verrà prorogata di un anno: a confermarlo è lo stesso agente del giocatore a confermarlo (vedi articolo). Ma, nonostante questo, per il suo futuro si aprono ora due scenari. Nella migliore delle ipotesi, D’Ambrosio fungerà da jolly anche per Simone Inzaghi. Avendo recuperato dall’infortunio dello scorso gennaio, può destreggiarsi ancora sia come esterno di centrocampo, sia pure come difensore. Non è tuttavia da escludere una possibile cessione. Il Napoli di Luciano Spalletti segue con interesse il 33 nerazzurro: in tal caso, l’Inter potrebbe accontentarsi di un’offerta da pochi milioni di euro, realizzando così una minima plusvalenza. Il rinnovo fungerebbe così da stratagemma per evitare di perdere a zero uno dei pilastri delle ultime stagioni nerazzurre.