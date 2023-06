Dall’Inghilterra all’Olanda: Acerbi e Dimarco chiudono un cerchio

Olanda-Italia ha visto Mancini schierare titolari Acerbi e Dimarco. Due giocatori che hanno visto una svolta nella loro stagione proprio in maglia azzurra, a settembre.

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE – Acerbi e Dimarco sono stati tra i principali protagonisti della stagione dell’Inter. Un fatto oggi consolidato, ma su cui pochi avrebbero scommesso qualcosa a inizio stagione. Anzi, pure a stagione iniziata. Eppure i due si sono imposti come titolari e punti di forza di Inzaghi. Partendo però da un punto comune che ha rappresentato una sorta di svolta: una partita con la maglia dell’Italia.

CAMBIO DI STAGIONE – Sembra passato un secolo, ma a inizio stagione serpeggiavano dubbi sull’effettiva utilità sia di Dimarco che di Acerbi. Il primo perché veniva da un anno in cui Inzaghi lo aveva preferito come terzo difensore invece che come esterno. Il secondo perché considerato in calo se non direttamente finito dopo la sua lunga carriera in A. E il primo vero segnale che le cose non stavano così è arrivato in maglia azzurra.

SVOLTA CON L’ITALIA – A settembre infatti Mancini ha convocato sia Dimarco che Acerbi per una coppia di partite con Inghilterra e Ungheria. Schierandoli entrambi titolari, a gestire la fascia sinistra in un 3-5-2 che ai tempi rappresentava una novità o qualcosa di simile per l’Italia. Quella coppia di partite di fatto è diventata un riferimento anche per Inzaghi. Che per tutto il resto della stagione ha puntato con decisione sui due mancini. Con Acerbi sia da centrale che sulla sinistra della difesa, e Dimarco sfruttato sempre e solo sulla fascia sinistra, tranne un paio di spezzoni.

CHIUSURA DEL CERCHIO – Arrivati a giugno inoltrato, esauriti ormai gli impegni con l’Inter, Acerbi e Dimarco si sono ancora trovati titolari con la maglia azzurra. Nove mesi dopo quella coppia di partite. Stavolta contro l’Olanda. Ancora loro, ancora da referenti. Stavolta in un 4-3-3. Ma sempre loro due, in coppia. Un percorso iniziato a settembre, che ha lanciato la loro stagione, e si è chiuso con la vittoria con l’Olanda.