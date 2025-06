Dalle parole di Acerbi un consiglio per Chivu: il lavoro che serve!

Francesco Acerbi si è sfogato contro un tifoso del Psg a quasi tre settimane dal giorno della finale di Champions League. Arriva un consiglio per il nuovo allenatore dell’Inter Cristian Chivu.

L’EPISODIO – Francesco Acerbi non si è reso protagonista di una bellissima figura, anzi tutt’altro. Il difensore dell’Inter ha reagito in maniera poco educata nei confronti di un tifoso del Psg minacciandolo seriamente dietro le transenne. Il calciatore non ha ancora superato ciò che è accaduto a Monaco di Baviera e lo ha dimostrato con il comportamento da condannare a Seattle dopo un allenamento per la prossima partita del Mondiale per Club.

Acerbi avverte: il lavoro di Chivu all’Inter

IL CONSIGLIO – Le parole di Acerbi sono un vero e proprio monito per Cristian Chivu, il nuovo allenatore nerazzurro che ha sostituito Simone Inzaghi. Il mister dovrà lavorare e concentrarsi sulla testa dei suoi giocatori, che non sono ancora andati oltre la finale di Champions League. Servirà trovare nuove motivazioni per tornare a vincere dopo una stagione in cui sono stati falliti tutti gli obiettivi prima dell’ultimo passo decisivo. Servirebbe infine un aiuto dalla dirigenza, che dovrebbe cambiare qualche elemento della rosa. Rimanere così vorrebbe dire confermare chi ha vissuto una notte da incubo difficile da dimenticare: tra quelli da sostituire c’è sicuramente Francesco Acerbi.