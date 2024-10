Dalla Real Sociedad alla Stella Rossa Arnautovic è cambiato

La prestazione di Marko Arnautovic con la Stella Rossa si può paragonare a quella dello scorso anno con la Real Sociedad. Un paragone che restituisce un giocatore molto diverso.

DALLA CHAMPIONS ALLA CHAMPIONS – Arnautovic è una fonte di discussione inesauribile nel mondo Inter. Dopo la sua prestazione contro la Stella Rossa però va sottolineato un fatto. E cioè la differenza nella capacità dell’austriaco di stare in campo rispetto a un anno fa. Le critiche al suo rendimento infatti tendono ad esserci a prescindere. Però da anno ad anno il giocatore si è presentato in modo diverso.

Arnautovic, le differenze a distanza di un anno con la maglia dell’Inter

DEBUTTO DISASTROSO – Anche nella scorsa stagione il debutto da titolare di Arnautovic era stato in Champions League, nella trasferta con la Real Sociedad. Ma la prestazione offerta era stata totalmente differente. L’austriaco era parso incapace di gestire il livello, quasi fermo rispetto agli avversari che gli correvano attorno. Un giocatore messo in un contesto troppo alto per lui. E quindi inadeguato. In questa stagione invece le cose sono andate in modo diverso.

POTENZIALE CRESCITA – Arnautovic ha trovato ancora la prima maglia da titolare in Champions League. Ma con la Stella Rossa ha offerto una prestazione più che adeguata, con gol segnato e occasioni create. Nulla per cui gridare al miracolo sia chiaro, ma una differenza nettissima rispetto a quanto visto con la Real Sociedad. Un punto di partenza assai migliore, che fa sperare in una stagione migliore.