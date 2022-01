Dalla Coppa Italia una conferma: all’Inter manca un elemento a sinistra

Inter-Empoli ha confermato l’assenza di una vera alternativa di Perisic. Nella rosa nerazzurra manca un elemento, sia a livello numerico che come qualità fisiche.

NECESSITÀ DI ROSA – Un mesetto fa le voci di mercato dell’Inter riguardavano un ruolo specifico. Quello di esterno sinistro. Vi ricordate di Digne? Non chiaramente per sostituire Perisic come titolare, ma per trovargli un alter ego. Poi del rinnovo del croato ne parleremo più avanti. C’è una necessità immediata. Che Inter-Empoli di Coppa Italia ha confermato, in modo indiretto.

ELEMENTO ASSENTE – Inzaghi ha fatto turnover in Coppa, mandando inizialmente in panchina i giocatori più utilizzati. De Vrij, Skriniar, Bastoni, Calhanoglu, Barella e anche Perisic. Chi ha giocato a sinistra? Darmian, con Dumfries a destra. E questo è il primo messaggio. A sinistra manca un’opzione. Darmian e Dumfries infatti sono i due titolari della fascia destra. A sinistra dovrebbero giostrare Perisic e Dimarco. Che però serviva a sostituire Bastoni. Il grande assente è Kolarov, ormai scomparso dalle rotazioni, che doveva coprire il ruolo di difensore di sinistra. Con la sua assenza de facto (44 minuti giocati in stagione) manca un elemento. Nello specifico un esterno di fascia.

QUESTIONE DI QUALITÀ – E qui arriviamo al secondo messaggio. Perché la questione non è esclusivamente numerica. Dimarco, il principale sostituto di Perisic in stagione, ha dimostrato di saper fare tante cose, ma di non avere lo stesso impatto fisico. In termini di corsa, uno contro uno, capacità di allungare le difese, di sfruttare le ripartenze. Con l’Empoli anche Darmian ha mostrato limiti simili, per quanto sia aduso al ruolo praticamente da sempre. Insomma, nessuno nella rosa attuale riesce a dare un cambio al numero 14 con un impatto paragonabili. Cambi più tattici, ma potrebbe servire qualcosa di impatto. Che al momento in rosa non c’è.