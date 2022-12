Dalbert, rientro in campo sempre più vicino. L’Inter gli darà ancora fiducia?

Dalbert è sempre più vicino al rientro dal grave infortunio dell’ultima estate. Il trauma distorsivo e la conseguente operazione hanno obbligato il brasiliano alla permanenza all’Inter. Sta per finire il percorso riabilitativo.

RITORNO – Dalbert sta ritornando ancora una volta (vedi articolo). L’Inter non ha fretta nel risolvere la sua situazione che sembra già scritta. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e la dirigenza ha deciso di lasciarlo partire a parametro zero. La sua esperienza a Milano non è stata sicuramente delle migliori: tanta panchina e diversi prestiti in cui non sono mai arrivati importanti segnali. Nel lontano 2017 l’Inter spese 21 milioni per il terzino sinistro. Una follia che ancora oggi non trova giustificazione e che non ha di certo fatto bene alle casse nerazzurre.

FUTURO – Dalbert sta per tornare dal grave infortunio subito la scorsa estate. Il trauma distorsivo al ginocchio sinistro riscontrato in allenamento e che ha portato poi alla conseguente operazione ha fatto il suo corso, il brasiliano è pronto. Il terzino sta per concludere il percorso riabilitativo a Milano, ma in questa seconda parte di stagione Simone Inzaghi lo utilizzerà? La risposta la danno semplicemente le molteplici scelte che oggi il tecnico nerazzurro ha sulla sinistra. Da Federico Dimarco a Robin Gosens, lo spazio per Dalbert non c’è ed è un preludio del suo futuro, sicuramente lontano da Appiano Gentile.