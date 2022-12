Da Sassuolo-Inter arriva la conferma: Inzaghi ha Dzeko come referente

Sassuolo-Inter ha confermato per Inzaghi le nuove gerarchie offensive. Tutto ruota attorno a Dzeko, l’uomo più in forma.

ULTIMO TEST – L’Inter ha archiviato anche l’ultima amichevole. Col Sassuolo è finita 1-0, e nel risultato finale spicca la rete di Dzeko. Del solito Dzeko verrebbe da dire. Già perché anche l’ultimo test prima di tornare alle partite serie ha portato a Inzaghi la solita conferma sul reparto offensivo. Che si muove attorno a una certezza: il numero nove.

RIFERIMENTO OFFENSIVO – Dzeko in tutto il ritiro invernale è stato di fatto l’unico attaccante disponibile per Inzaghi. Tra questioni Mondiali e problemi fisici infatti Lukaku, Correa e Lautaro Martinez si sono visti poco o nulla. Il bosniaco si è preso sulle spalle il reparto. E anche nell’ultimo impegno si è dimostrato il più in forma. L’uomo su cui puntare. Dopo Sassuolo insomma Inzaghi ha una certezza. Che poi è la solita. Il suo numero nove è il suo primo riferimento per il reparto offensivo.