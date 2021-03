Da Parma a Parma, Kolarov potrebbe tornare titolare in Serie A

Kolarov per Parma-Inter potrebbe avere la possibilità di giocare da titolare in Serie A. Per la prima volta da tanto tempo. Il motivo è la diffida di Bastoni.

DA PARMA A PARMA – Kolarov ha iniziato la stagione non dico come titolare di Conte, ma quantomeno come alternativa da tenere in considerazione. Molto in considerazione. Poi le cose sono cambiate e di fatto Bastoni non è più uscito da campo se non per la Coppa Italia. Sapete qual è l’ultima partita giocata da titolare dal serbo? Bravi, esattamente Inter-Parma. E proprio per Parma-Inter potrebbe tornare.

TURNOVER RAGIONATO – Il motivo è semplice. Bastoni è diffidato. E lunedì c’è in calendario il big match con l’Atalanta. Conte quindi potrebbe pensare al cambio. Una gestione naturale, che potrebbe coinvolgere anche Lukaku. Il tecnico ha dimostrato di aver fiducia in Kolarov, un difensore che ha leadership e spiccate qualità nella gestione della palla. All’andata infatti gestì il gioco quasi da regista (una tendenza confermata anche in Coppa Italia con la Fiorentina). Senza dimenticare l’abilità nei calci piazzati. Tutte doti utili contro una squadra che presumibilmente penserà a difendersi. Il numero undici è pronto.