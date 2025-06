Da Monterrey-Inter un errore di programmazione! Chivu la ‘vittima‘

Qualche notte fa l’Inter ha pareggiato contro il Monterrey per 1-1 dimostrando tutti i problemi che già aveva la rosa prima di questa gara. Cristian Chivu è la vittima di un errore di programmazione.

ROSA – L’Inter è una delle rose con l’età media più alta del calcio europeo e il trend è confermato al Mondiale per Club. La proprietà americana Oaktree ha imposto acquisti di prospettiva e ricerca di giovani talenti da poter valorizzare sul lungo termine. Giuseppe Marotta e la dirigenza si sono già attivati, a partire da Luis Henrique e Petar Sucic. Il problema è però nell’undici presentato in Monterrey-Inter, partita d’esordio del torneo internazionale dove Cristian Chivu non aveva Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries.

PROGRAMMAZIONE SBAGLIATA – L’Inter pensava di arrivare con un attaccante già acquistato al Mondiale, eppure Chivu ha dovuto giocare con Sebastiano Esposito titolare con il Monterrey. Il giovane campano è in uscita e ha il contratto in scadenza nel 2026. Questo però non è l’unico errore, perché l’altro è nella fiducia confermata ai senatori di un gruppo uscito sconfitto per 5-0 da una finale di Champions League. In campo hanno iniziato dal primo minuto Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian. Tre over-35 di cui si può e si deve fare a meno, trovando delle alternative sul mercato e lasciandoli andare via. La speranza è che a settembre ciò non si riveda più, perché vorrà dire aver fallito un’altra sessione di mercato per cambiare e rinnovare la rosa.