Da Inter-Milan una conferma in difesa: svolta definitiva nei big match!

Inter-Milan termina 1-0, ed è un risultato persino stretto ai nerazzurri. Che però si confermano in un dato importante, continuando una striscia partita a inizio 2023.

NESSUN RISCHIO – Inter-Milan di ieri è stata una partita paradossale, per certi versi. Perché i nerazzurri avrebbero meritato di vincere con un risultato più largo di un semplice 1-0. Ma qualche disattenzione di troppo nel secondo tempo avrebbe potuto rivitalizzare i rossoneri. Cosa che tuttavia non è avvenuta, grazie all’ottima prova della retroguardia nerazzurra. Aiutata però – va detto – dalla serata sterile dell’attacco avversario. Che conclude il derby con 0 tiri in porta. E permette all’Inter il secondo clean sheet di fila in un derby. Scoprendosi meno vulnerabile di un tempo nei big match.

RESISTENZA SUPERIORE – Da inizio 2023 l’Inter ha concluso con la porta inviolata in cinque occasioni su nove, considerando tutte le competizioni. A partire dalla prima gara dell’anno (1-0 al Napoli), e passando poi per Verona (sempre 1-0), Supercoppa Italiana (3-0 al Milan) e Coppa Italia (1-0 all’Atalanta). Quattro di queste gare sono autentici big match, due dei quali con qualcosa di definitivo in palio. E l’Inter è riuscita a non subire gol in nessuna di queste sfide. Invertendo il preoccupante trend di inizio anno. Ora però la stessa attenzione e cura dei dettagli vista in queste grandi partite va mantenuta anche contro avversari di minor spessore.