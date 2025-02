Da Inter-Lazio un imperativo! La priorità di Inzaghi a San Siro

Inter-Lazio è una partita importante, ma viene nel momento più complicato in termini di impegni per Simone Inzaghi. L’allenatore ha una priorità nella serata di San Siro.

IMPEGNI – Inter-Lazio non arriva nel momento più facile della stagione dei nerazzurri. La vittoria con il Genoa ha lasciato dubbi riguardo le condizioni fisiche dei calciatori, ancor di più le ultime sconfitte con Juventus e Fiorentina. Le ultime trasferte in campionato hanno portato ben zero punti e la squadra è crollata sempre nel secondo tempo, mostrando al 100% le conseguenze delle fatiche dei numerosi impegni. La situazione prossimamente non migliorerà, anzi tutto il contrario. A marzo ricomincia la Champions League a partire dagli ottavi di finale contro il Feyenoord, perciò si aggiungeranno le partite europee.

Inter-Lazio, Inzaghi fissa le priorità!

PRIORITÀ – Tutto questo genera la tendenza verso il turnover di questa sera in Inter e Lazio. Spazio alle seconde linee: da Marko Arnautovic a Matteo Darmian, da Yann Bisseck a Piotr Zielinski al posto dell’esausto Henrikh Mkhitaryan. Queste scelte non sono un modo per snobbare la Coppa Italia, Inzaghi non lo ha mai fatto e mai lo farà considerando la sua fame di vittorie anche nelle coppe. La priorità però è un’altra a San Siro: prima della vittoria il pensiero va alle condizioni dei calciatori. L’imperativo è evitare infortuni, ricadute o eventuali problemi che possano provocare altre assenze per la trasferta di Napoli di sabato. Al Maradona va in scena lo scontro diretto che può definitivamente estromettere Antonio Conte dalla corsa scudetto. Ci sono già Marcus Thuram e Carlos Augusto in dubbio, a questi si aggiunge l’ultimo infortunio di Nicola Zalewski che sicuramente salterà la trasferta assieme a Yann Sommer. L’infermeria è piena e non si deve assolutamente riempire oggi, anche a costo di non impegnarsi fino in fondo. La squadra ha bisogno di ricordare le priorità e il campionato è quella principale!