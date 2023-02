D’Ambrosio sì, Skriniar no: il motivo della scelta di Inzaghi in Inter-Udinese

Ha sorpreso in Inter-Udinese la scelta di Simone Inzaghi di mandare in campo Danilo D’Ambrosio invece che Milan Skriniar per sostituire Matteo Darmian. Ma la scelta potrebbe avere un motivo ben preciso

MAGGIOR SPINTA – Tra le tante scelte di Simone Inzaghi che hanno stupito per Inter-Udinese, una di queste è stata sicuramente quella di puntare su Danilo D’Ambrosio. Entrato al posto dell’ammonito Matteo Darmian a fine primo tempo, l’interrogativo più grosso è stato il mancato ingresso di Milan Skriniar. La scelta potrebbe essere facilmente spiegata con la voglia del tecnico di dare maggior spinta sulla destra. Sull’1-1 e dopo le critiche ricevute post Sampdoria, con Danilo D’Ambrosio a destra si è avuta una maggior propensione offensiva. Ricordiamo che il giocatore nasce proprio come esterno, un elemento che Skriniar non avrebbe potuto apportare ieri. Una scelta sicuramente sorprendente, ma che di fatto ha portato i suoi frutti.