D’Ambrosio dal 1′ in Inter-Empoli? Match mai banale per il difensore

Danilo D’Ambrosio potrebbe giocare dal 1′ in Inter-Empoli. Le sfide contro i toscani, negli ultimi anni, lo hanno visto sempre protagonista

MAI BANALE – Se si pensa ad Inter-Empoli è inevitabile l’associazione mentale a Danilo D’Ambrosio. Nella memoria di ogni tifoso nerazzurro c’è la prova incredibile che il difensore sfoderò nella sfida contro i toscani nel corso dell’ultima giornata del campionato 2018/2019: un salvataggio sulla linea che, di fatto, condannò la squadra di Andreazzoli alla Serie B e consegnò, all’allora Inter di Spalletti la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League. Anche in questa stagione D’Ambrosio è stato protagonista contro l’Empoli: nella sfida dell’andata, vinta per 0-2 dai nerazzurri, dopo un salvataggio clamoroso sulla linea fu proprio il difensore ad aprire le marcature con un colpo di testa su assist di Sanchez.

TITOLARE? – D’Ambrosio, a prescindere dal suo feeling contro l’Empoli, potrebbe partire dal 1′ nella sfida tra l’Inter ed i toscani in programma venerdì. Il difensore potrebbe prendere il posto di Dimarco, titolare nelle ultime sfide dei nerazzurri. Inzaghi potrebbe decidere, infatti, di compiere alcune (non troppe) rotazioni per la sfida contro i toscani, alla luce soprattutto della finale di Coppa Italia di martedì prossimo. È lecito, quindi, attendersi D’Ambrosio dal 1′, al fianco di Skriniar e de Vrij, nel terzetto difensivo davanti Handanovic.