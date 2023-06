Curatolo a sorpresa per Torino-Inter? Ecco di chi si tratta

In vista di Torino-Inter di domani, Simone Inzaghi studia le possibili scelte di formazione tenendo in considerazione anche la finale di Champions League contro il Manchester City. Tra le sorprese previste dal tecnico potrebbe esserci anche Dennis Curatolo, attaccante della formazione Primavera (vedi articolo). Ecco nel dettaglio di chi si tratta.

GIÀ PRESENTE – Dennis Curatolo potrebbe essere una delle sorprese proposte da Simone Inzaghi per Torino-Inter. Dal momento che la partita non conta ai fini della classifica (se non per confermare il terzo posto) e che la prossima settimana è in programma la finale di UEFA Champions League, quella di domani è l’occasione di lanciare anche qualche giovane della Primavera. Tra questi proprio Curatolo, che già nella gara contro l’Atalanta dello scorso sabato era a disposizione del tecnico nerazzurro in panchina.

NUMERI – Ma di chi si tratta nel dettaglio? Chi segue la Primavera con costanza, avrà già sicuramente notato Dennis Curatolo in questa stagione. Per chi non fosse però interessato al calcio legato al settore giovanile, basti sapere che parliamo di un attaccante piuttosto duttile. Il giovane nerazzurro è sceso infatti in campo in questa stagione sia da punta centrale che da ala sinistra nella formazione di Cristian Chivu. Naturalmente, dovesse scendere in campo per Torino-Inter, lo farebbe in qualità di punta nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Curatolo è un attaccante molto interessante, anche se in stagione non ha raccolto grandi numeri: solo 6, infatti, le reti segnate in 37 presenze tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana Primavera.