Cuadrado, risposte da Inter-Real Sociedad. Ora salire di livello

Uno dei dubbi sollevati fin dall’arrivo di Juan Cuadrado ha riguardato la sua condizione fisica. In questo senso, da Inter-Real Sociedad sono arrivate risposte rassicuranti. Il colombiano è riuscito a disputare la gara nella sua interezza, ma ora bisogna salire di livello.

CONDIZIONE – Juan Cuadrado, per la prima volta dal suo arrivo in nerazzurro, novanta minuti in campo. Una risposta importante, specialmente visti i dubbi sulla sua tenuta fisica e l’emergenza a destra con gli infortuni di Benjamin Pavard e Denzel Dumfries. Il colombiano in Inter-Real Sociedad è riuscito a restare in campo per tutta la gara, anche se non ha disputato una prestazione brillantissima. Anche a livello di intensità, dove poche volte ha fatto vedere gli spunti che ne hanno caratterizzato la carriera. Cuadrado non è (ancora) al 100%, ma già il fatto di riuscire a reggere tutta la partita dà delle risposte rassicuranti a Simone Inzaghi. Considerando anche il suo ruolo di supporto – e non da titolare – sulla fascia destra. Contro la Lazio difficilmente partirà nuovamente da titolare, ma ora il tecnico sa di averlo a disposizione anche a gara in corso. Dove può rivelarsi più pericoloso e decisivo.