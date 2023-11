Cuadrado, lunga attesa: ancora fermo! Juventus-Inter nel mirino?

Cuadrado è ancora ai box per un infortunio che si porta dietro da diverse settimane. Il colombiano non sarà a disposizione di Inzaghi nemmeno per Inter-Frosinone, poi ci sarà la sosta per le Nazionali e il 26 novembre il match con la Juventus all’Allianz Stadium: lo rivedremo proprio contro la sua ex squadra?

LUNGA ATTESA – Juan Cuadrado finora non si è praticamente quasi mai visto all’Inter. Il colombiano è ancora alle prese con l’infortunio al tendine d’Achille subito diverse settimane fa e che lo terrà fermo anche in occasione di Inter-Frosinone. Cuadrado ovviamente salta anche la sosta Nazionali in programma proprio la prossima settimana e continuerà a lavorare ad Appiano Gentile in vista del big match contro la sua ex squadra, la Juventus, che andrà in scena il 26 novembre all’Allianz Stadium. Potrebbe essere l’occasione giusta per rivederlo all’opera? Le prossime settimane saranno decisive e Simone Inzaghi spera di poterlo quantomeno inserire nella lista dei convocati.