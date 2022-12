Cuadrado, l’Inter ci ripensa? La Juventus valuta l’addio a fine stagione

L’esperienza di Cuadrado alla Juventus si concluderà con molta probabilità al termine di questa stagione. Il club bianconero starebbe pensando a una vera e propria rivoluzione in rosa, decidendo di non rinnovare il contratto all’esterno colombiano. L’Inter ci pensa a parametro zero?

IN SCADENZA – La Juventus al termine di questa stagione, con molta probabilità deciderà di non rinnovare il contratto a diversi giocatori in scadenza con il club, tra questi anche Juan Cuadrado. L’esterno colombiano in questo avvio di stagione non ha particolarmente brillato. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, la società bianconera potrebbe decidere di non rinnovargli il contratto in vista della prossima stagione. L’Inter segue da tempo Cuadrado, che negli anni è stato accostato più volte ai nerazzurri anche come possibile pedina di scambio. In uscita a zero dalla Juventus, potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione per la dirigenza dell’Inter, sempre attenta ai giocatori in scadenza. Considerando la possibile cessione di Denzel Dumfries in estate, Cuadrado rappresenterebbe un sostituto di livello per la fascia destra nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, o come possibile alternativa a chi prenderà il posto dell’olandese.