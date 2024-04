Cuadrado finalmente disponibile per Inter-Cagliari. C’è spazio?

Juan Cuadrado sarà finalmente disponibile per la partita dell’Inter contro il Cagliari. Avrà spazio o no durante il match? Una sicurezza dagli ultimi allenamenti.

ERRORE – Juan Cuadrado è costato tanto all’Inter in questo anno. Forse il colombiano è stato l’unico acquisto sbagliato della sessione estiva di mercato della dirigenza. Si pensava di fare affidamento ad un usato sicuro, capace di garantire qualità, dribbling ed esperienza internazionale sulla fascia destra. Fino a maggio invece i nomi in quel ruolo sono stati due: Denzel Dumfries e il solito Matteo Darmian. Addirittura a gennaio, per paura di rimanere scoperti, i responsabili di mercato hanno spinto per Tajon Buchanan e lo hanno acquistato in anticipo dal Club Bruges.

RITORNO – Cuadrado finalmente è tornato ad allenarsi in gruppo in questa settimana, sarà perciò arruolabile per la partita con il Cagliari. A San Siro potrebbe farsi rivedere il giocatore che ha toccato campo per l’ultima volta nel 2023, precisamente per il match poco utile di Champions League contro la Real Sociedad. Prima l’infiammazione al tendine d’Achille, poi l’operazione sempre in quella zona lo hanno limitato pesantemente. Non tornerà probabilmente più l’esterno di qualche anno fa, il fisico non glielo permette. Per questo a fine anno non sarà rinnovato il suo contratto e finirà la sua esperienza dopo nemmeno 10 presenze. Chissà se con il Cagliari entrerà. La sicurezza rimane la sua panchina: da titolare ci sarà Denzel Dumfries.