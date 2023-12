Cuadrado, amore con l’Inter mai sbocciato! Il fallimento

L’amore tra Juan Cuadrado e l’Inter non è mai definitivamente sbocciato. Il colombiano è stato quasi sempre fuori per infortunio e ora salterà altri tre mesi.

FLOP – Juan Cuadrado è stato l’acquisto più fallimentare della campagna estiva di mercato dell’Inter. Il colombiano ha giocato pochissimo e inciso ancora meno con la maglia nerazzurra. Arrivato a sorpresa per il fare il vice-Denzel Dumfries, la storia in realtà è stata totalmente diversa. Solamente due assist con Fiorentina e Napoli, poi lo stesso infortunio a tormentarlo. I problemi al tendine d’Achille del piede sinistro non lo hanno lasciato più in pace, non permettendogli di collezionare numeri importanti a Milano. Circa 260 minuti giocati, una partita da titolare in UEFA Champions League con la Real Sociedad e ben zero in Serie A. L’operazione lo lascerà ai box per altri tre mesi, obbligando la società meneghina a intervenire sul mercato. Il nome di Tajon Buchanan è ormai molto caldo, siamo alle battute finali di una trattativa nata e quasi conclusa velocemente. Cuadrado non rappresenta più il futuro dalle parti di Appiano Gentile, il contratto di un anno ha risolto già la situazione.