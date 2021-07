Crotone decisivo per scegliere tra Satriano e Pinamonti?

L’Inter quest’oggi disputerà un’altra amichevole pre-campionato (vedi articolo) in vista dell’esordio contro il Genoa del 21 agosto. Il Crotone è l’avversaria dei nerazzurri per l’impegno di oggi con Simone Inzaghi che sfrutterà questi ultimi match per sciogliere i dubbi, come quello tra Martin Satriano e Andrea Pinamonti.

ULTIMA CHANCE – Quello contro il Crotone (vedi articolo) potrebbe essere l’ultimo match per i due attaccanti per convincere Inzaghi a puntare su di loro la prossima stagione. Satriano sta ben impressionando in questo pre-campionato ma le voci di un possibile prestito annuale si fanno insistenti. Pinamonti sta vivendo una pre-season abbastanza travagliata con partite abbastanza incolori e difficoltà nel trovare la forma ideale. Quella contro il Crotone sa molto di ultima chance per entrambi. Contro il Genoa alla prima di campionato, mancherà Lautaro Martinez per squalifica (diffidato e ammonito nell’ultima partita del 2020/2021 contro l’Udinese, ndr).

PROBLEMA LAUTARO – Inzaghi dunque non avrà l’argentino e dovrà puntare su qualcun altro in rosa per la prima giornata. Il mercato chiuderebbe poi dopo dieci giorni e quindi avrebbe la possibilità di trattenere uno tra Satriano e Pinamonti per poi magari piazzarlo in prestito. Nonostante il buon stato di forma Pinamonti al momento è avanti sulla carta considerata l’età (due anni più grande) e l’esperienza. Satriano è un giovanissimo (2001) a cui probabilmente farebbe bene fare un’esperienza (anche due) lontano da Milano. Quest’oggi contro il Crotone (vedi articolo) questi dubbi però potrebbero essere sciolti definitivamente.