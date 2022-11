Critiche a Lautaro Martinez, ma è davvero lui il flop del Mondiale?

Lautaro Martinez è tra i giocatori più criticati di questo Mondiale dopo le partite contro Arabia Saudita e Messico in cui non è andato in gol.

CRITICHE – Il Mondiale dell’Argentina non è partito nel migliore dei modi. Una sconfitta a sorpresa contro l’Arabia Saudita e una vittoria fondamentale contro il Messico. Lautaro Martinez non ha segnato in nessuna delle due gare. 90 minuti nell’esordio e 63 nell’ultima, sostituito poi da Julian Alvarez. Ad oggi la punta titolare è lui. Da vedere se Scaloni lo confermerà nel match decisivo contro la Polonia. Le critiche all’attaccante dell’Inter ci stanno, nulla da dire (vedi articolo). Non è però chiaro il motivo per cui le critiche siano solo per il Toro.

80 MILIONI – Ieri sul nostro sito è uscito un focus sulla mancanza di punte in questo Mondiale (vedi articolo). Viene analizzato come siano poche le nazionali con una punta di ruolo. Una delle nazionali che invece ha la punta è la Serbia. Si tratta di Dusan Vlahovic, l’attaccante della Juventus. Il serbo in questo Mondiale ha giocato appena 30 minuti contro il Brasile. Nella gara di oggi contro il Camerun, non è nemmeno entrato. Nonostante la nazionale serba abbia subito una rimonta, l’attaccante bianconero non è stato sfruttato per ritrovare il vantaggio. Vittoria che serviva assolutamente alla Serbia, che si trova ora costretta a battere la Svizzera per passare il girone. Sicuri dunque che il flop di questo Mondiale sia Lautaro Martinez e non l’attaccante per cui la Juventus ha sborsato circa 80 milioni?