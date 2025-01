Cristante per Frattesi, non ci siamo proprio! I motivi dietro il no

Bryan Cristante è l’ultima contropartita che la Roma ha in mente di offrire per convincere l’Inter a cedere Davide Frattesi. La trattativa non ha senso di esistere, i diversi motivi.

NO SECCO! – Bryan Cristante, nato il 3 marzo del 1995, è la contropartita che la Roma pensa di offrire all’Inter per prendere Davide Frattesi. L’idea dei giallorossi è quella di dare il suo centrocampista in prestito per sei mesi, quindi fino a giugno. Una proposta folle, ma che Florent Ghisolfi presente a Milano ha intenzione di fare. Non c’è nessun motivo per cui accettare, ma cerchiamo di analizzare cosa potrebbe indurre ad accettare.

Cristante-Frattesi, uno scambio da evitare!

POSSIBILITÀ – Accettare lo scambio vorrebbe dire privarsi di una mezzala, ma allo stesso tempo avere un regista in più e con caratteristiche diverse rispetto agli altri. Cristante è noto per la sua fisicità e nessuno può permettersi la statura del giocatore della Roma nel centrocampo dell’Inter. Ma tutto questo sarebbe abbastanza per cedere Frattesi e diminuire ulteriormente l’importanza di Kristjan Asllani? La risposta è banale ed è un no secco. Cristante ha 29 anni, attualmente è infortunato e ha giocato la sua ultima partita contro l’Atalanta il 2 dicembre. Sarebbe perciò un giocatore prima da recuperare, ma ne vale la pena con un prestito da sei mesi? Non proprio, anche perché perdere Frattesi per un profilo del genere non sarebbe giustificabile. L’Inter cede il suo numero 16 solo per 45 milioni di euro, o comunque solo per offerte cash.