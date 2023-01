Cremonese-Inter, sesta sfida tra Ballardini e Inzaghi: quanti gol in passato!

Cremonese-Inter, sfida in programma sabato alle ore 18 e valevole per la ventesima giornata di Serie A, sarà il sesto confronto in carriera tra Ballardini e Inzaghi (QUI le dichiarazioni del tecnico interista). Nei 5 precedenti tra i due tecnici spiccano i tanti gol messi a segno dalle squadre dell’allenatore piacentino

CONFRONTI – Cremonese-Inter è la partita che domani (sabato) si giocherà allo stadio Giovanni Zini alle ore 18.00. Esordio ufficiale in casa per il neo tecnico grigiorosso Davide Ballardini che proverà a compiere l’impresa contro la squadra di Simone Inzaghi, in cerca di rivalsa dopo il KO casalingo con l’Empoli. I due tecnici si sfideranno per la sesta volta in carriera. Nei cinque precedenti, avvenuti tra il 2018 e il 2021, il bilancio parla di 3 vittorie per Inzaghi, una per Ballardini e un pareggio. A spiccare, però, sono i tanti gol messi a segno da Lazio e Inter.

Cremonese-Inter, sesto confronto tra Ballardini e Inzaghi: i precedenti

Non parte bene Inzaghi contro Ballardini nel primo confronto in carriera, ovvero Lazio-Genoa del febbraio 2018 quando i biancocelesti videro i rossoblù trionfare all’Olimpico per 1-2: apre le marcature Pandev per il Genoa, Parolo pareggia e poi Laxalt decide la sfida. Va meglio nel settembre 2018 quando la Lazio di Inzaghi, sempre all’Olimpico, si impone 4-1 contro il Genoa di Ballardini grazie alla doppietta di Immobile e alle reti di Caicedo e Milinkovic-Savic.

Il 3 gennaio 2021 va in scena Genoa-Lazio, partita terminata 1-1: a Immobile risponde Destro. Il quarto confronto è il pirotecnico 4-3 dell’Olimpico del maggio 2021 con doppietta di Correa, ora all’Inter. Si chiude con il quinto confronto dell’agosto 2021 con Inzaghi sulla panchina dell’Inter e Ballardini sempre su quella del Genoa: 4-0 il risultato a San Siro con i gol di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko.