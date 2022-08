La Cremonese di Alvini ha idee chiare, pressing forte e mentalità solida

La Cremonese di Alvini è negli ultimi posti in campionato, ma ha dimostrato organizzazione, fiducia e forte mentalità. Attenzione al pressing a tutto campo.

TATTICA – Massimiliano Alvini è un tecnico che possiamo considerare un allievo di Gian Piero Gasperini. Il suo modulo di riferimento è il 3-4-1-2 e gioca un calcio simile al tecnico dell’Atalanta o a Ivan Juric. Grande pressione a tutto campo uomo su uomo ma soprattutto sull’impostazione bassa degli avversari. L’idea di gioco è diretta e verticale, con un attacco dinamico, fluido, sempre pronto ad attaccare lo spazio. Questo si riflette nel terzultimo dato sul possesso palla in Serie A (meno fanno solo lo Spezia e il Lecce), ma attenzione a pensare che per questo la Cremonese rinunci a giocare.

STATISTICHE – Il pressing della Cremonese si traduce in un alto numero di km percorsi. Per la precisione la squadra è quarta in Serie A, dietro a Spezia, Lazio e proprio all’Inter. Il gioco diretto è produttivo e punta alla porta: i grigiorossi malgrado abbiano una sola rete all’attivo sono settimi in campionato per conclusioni totali e di media a gara. La difesa aggressiva comporta dei rischi e infatti la Cremonese è la squadra con più parate in questo avvio di Serie A, ben ventidue quelle fatte da Ionut Andrei Radu (in prestito dall’Inter).

DETTAGLI – Radu è appunto il portiere con più parate in Serie A. Malgrado la papera alla prima giornata al 95′ con la Fiorentina, costata il 3-2, il suo rendimento è il più alto della Cremonese secondo WhoScored. Gonzalo Escalante a centrocampo è il responsabile del gioco, infatti è primo per passaggi medi. Luca Zanimacchia in attacco è un equilibratore fondamentale, per corsa (terzo della squadra) e capacità tattiche. Cyriel Dessers è l’elemento offensivo di maggiore qualità: primo per tiri, occasioni da gol e passaggi chiave.