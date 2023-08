Cosa lascia e soprattutto cosa resta di Correa all’Inter in due anni

Correa dice addio o quantomeno arrivederci all’Inter a due anni di distanza dal suo approdo a Milano. Un periodo con tante ombre e poche luci. Ed è il caso di porsi una domanda retorica. Ecco cosa lascia e soprattutto cosa resta del 29enne attaccante argentino in maglia nerazzurra

I due anni di Joaquin Correa in maglia Inter (2021-2023)

BIENNIO NERAZZURRO – Due anni esatti… o quasi. Non solo due stagioni ma proprio due anni. Dal 26 agosto 2021, giorno dell’arrivo. Al 25 agosto 2023, giorno della partenza. Manca un giorno per completare il secondo giro ma è davvero questione di ore. Il tempo dell’annuncio ufficiale. L’avventura di Joaquin Correa all’Inter si può racchiudere in questo arco temporale. Dalla Lazio all’Olympique Marsiglia via Inter senza lasciare traccia. Un investimento da circa 31 milioni di euro. Iniziato con un prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (25 milioni più 1 bonus). E finito – almeno per ora – con un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto condizionato che può diventare obbligo (10 milioni più bonus?). Insomma, dopo due anni il prezzo di mercato di Correa crolla. Non solo si dimezza, di più. L’Inter prova a limitare i danni a bilancio ma non è facile. Soprattutto nel caso in cui il classe ’94 argentino dovesse fare ritorno a casa il 1° luglio 2024… Dopo una stagione a Marsiglia. Sulla scia di Alexis Sanchez, che invece fa il percorso inverso proprio per sostituire Correa nel nuovo reparto offensivo dell’Inter. Ma a parte il posto a Sanchez nell’attacco di Simone Inzaghi, cosa lascia Correa all’Inter? E soprattutto, cosa resta del biennio di Correa ad Appiano Gentile? Oltre all’amarezza, alla tanto bella quanto illusoria doppietta vincente all’Hellas Verona nell’esordio in maglia Inter e ai 10 [“inutili”] gol complessivi in 77 presenze. Una domanda a cui risulta difficile rispondere, quindi lasciamo questo piacere ai lettori e tifosi interisti: i due anni di Correa all’Inter? Buona fortuna in Ligue 1, Tucu.