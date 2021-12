Correa, vicino il rientro dall’infortunio. L’argentino deve ritrovare continuità

Correa è vicino al recupero dall’infortunio che lo tiene fermo da inizio dicembre. L’argentino, al rientro in campo con l’Inter, dovrà ritrovare continuità

RITORNO – Correa sta finalmente per rientrare dall’infortunio alla coscia, che lo tiene fermo da circa un mese. L’argentino, fermatosi sul più bello, viene da dirlo, potrebbe già accomodarsi in panchina in Bologna-Inter, partita in programma il 6 gennaio. Il numero 19 dell’Inter, prima dell’infortunio, aveva trovato una discreta continuità di rendimento, con match in cui il suo apporto era stato decisivo: vedasi la vittoria contro l’Udinese e la performance dell’Olimpico contro la Roma. Il suo rientro arriva nel momento più importante: l’Inter, infatti, è attesa da un gennaio fitto di impegni e di big match. E l’apporto di Correa sarà fondamentale sia in ottica scudetto sia in Champions League dove, ad attendere i nerazzurri, c’è il Liverpool di Klopp.