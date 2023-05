Correa verso la panchina in Verona-Inter. Ripensando a un anno fa

Joaquin Correa si appresta a partire dalla panchina stasera, in Verona-Inter (ore 21.00). Esattamente come avvenne un anno fa, al suo esordio.

VALZER IN ATTACCO – In vista di Verona-Inter (calcio d’inizio stasera alle 21), Simone Inzaghi deve ancora sciogliere i dubbi in attacco. Ma sembra ormai certo che non riproporrà la coppia titolare delle ultime apparizioni in campionato. Ossia quella composta da Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Il tecnico guarda infatti anche ai prossimi impegni: sabato i nerazzurri dovranno affrontare la Roma, in trasferta. E poi l’andata della semifinale di Champions League, contro il Milan (mercoledì 10). E quindi altri calcoli per dosare le forze dell’attacco con la pericolosità dei suoi uomini. Un aspetto, quest’ultimo, che sembra non appartenere più proprio al Tucu Correa. Che venti mesi dopo torna a Verona, ma con prospettive completamente diverse.

ESORDIO DEBORDANTE – Nella storia di Correa con la maglia dell’Inter, la città di Verona rappresenta un’autentica pietra miliare. Qui, il 27 agosto 2021, l’argentino trovava i primissimi minuti in nerazzurro, nell’ultimo quarto d’ora di gara. E pure i primi due gol. Una doppietta sfolgorante all’esordio, con due reti di pregevolissima fattura. Prima un colpo di testa à la Crespo. Poi un sinistro micidiale da fuori, a ribaltare l’1-1 nell’1-3 finale. Bagnando così il suo esordio in modo meraviglioso, e certificando la bontà della scelta di Inzaghi di portarlo anche a Milano. Peccato che, in quasi due anni, il bottino totale dell’argentino con l’Inter sia salito appena a 10 reti. Con in mezzo tanta fragilità fisica e troppa insicurezza tecnica (a partire da domenica). La speranza, per lui e per l’Inter, è che il cerchio inaugurato a Verona possa chiudersi, con altri 3 punti e una prestazione almeno convincente per il Tucu.