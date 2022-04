Correa, vai è il tuo momento! Un girone dopo ritrova il ‘suo’ Verona

L’Inter lavora ad Appiano Gentile con Simone Inzaghi che deve scegliere il sostituto di Lautaro Martinez sabato alle 18. L’argentino non ci sarà perché squalificato dunque potrebbe partire dal primo minuto Joaquín Correa.

MOMENTO – Vai Tucu, riscatta questa stagione! Verrebbe da urlare così a Joaquín Correa. L’argentino si è presentato come meglio non poteva: ingresso, doppietta decisiva a Verona e tutti sotto la curva (Inzaghi compreso) a far festa. Poi? Il vuoto. Correa si è perso, certo, non è mai stato un bomber nemmeno ai tempi della Lazio ma sicuramente era un giocatore determinante e che poteva lasciare il segno con le sue giocate. Cosa deve fare ora? Deve prendersi il posto. Dumfries è stato bravissimo nello scalzare Darmian dalla corsia destra sfruttando il periodo in cui l’italiano era infortunato. Ora Lautaro Martinez non è infortunato, vero, ma comunque sabato contro il Verona non ci sarà. Se Correa dovesse far bene potrebbe cominciare a rimettere un pallino in testa a Simone Inzaghi da qui alla fine e candidarsi come uomo svolta per l’Inter. E’ quello che tutti si aspettano.