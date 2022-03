Correa, urge cambio di marcia. Due mesi per prendersi l’Inter

Joaquin Correa è arrivato all’Inter nel corso della sessione di mercato estiva. L’argentino, dopo un inizio scoppiettante, non è riuscito più ad essere decisivo. A due mesi dalla fine della stagione urge un netto cambio di passo

CONFERMA – Joaquin Correa è, senza mezzi termini, la delusione più grande del mercato estivo. L’argentino, arrivato per arricchire il reparto offensivo dopo la partenza di Lukaku, aveva iniziato col botto con una doppietta decisiva contro l’Hellas Verona. Poi il buio: una sequenza infinita di infortuni interrotti, solamente, dall’altro acuto stagionale, la doppietta all’Udinese. Troppo poco per un calciatore pagato circa 31 milioni alla Lazio e che doveva offrire soluzioni tattiche alternative ad Inzaghi che, senza il “Tucu”, è stato costretto a spremere all’inverosimile Lautaro Martinez e Dzeko. Urge un netto cambio di passo, per meritare la riconferma nella prossima stagione.

CAMBIO DI PASSO – Correa dovrà dimostrare il suo valore nel corso degli ultimi due mesi della stagione. L’Inter è ancora in corsa per lo Scudetto e per la Coppa Italia e sarà necessario il contributo di tutta la rosa per tirarsi fuori dal pantano in cui la squadra di Inzaghi sembra essersi bloccata. Correa, dal canto suo, dovrà trovare la continuità mancata terribilmente in questi mesi ed aiutare la squadra sfruttando al meglio le sue caratteristiche migliori: dribbling e progressione palla al piede, due fondamentali che, in questa stagione, non si sono visti molto nella squadra di Inzaghi.