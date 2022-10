Correa torna a disposizione: ultima chiamata per il Tucu prima del Mondiale

Joaquin Correa torna a disposizione di Inzaghi per il match di domenica contro la Salernitana (qui gli aggiornamenti). El Tucu, prima della sosta per il Mondiale, dovrà dare delle risposte importanti in termini di affidabilità e continuità

TEMPO DI RISPOSTE – El Tucu Correa non ha tempo. Deve iniziare a correre. Non per recuperare da un infortunio: quello, secondo le ultime, sembra superato. Il numero 11 nerazzurro rientrerà domenica contro la Salernitana e presumibilmente partirà dalla panchina. Si era infortunato dopo la prima gara contro il Barcellona, nella quale non aveva offerto una prestazione sufficiente. Non è la prima volta che accade in stagione. Tolti i due gol contro Spezia e Cremonese – realizzati ad agosto – Correa ha realizzato l’assist a Lautaro Martinez nel Derby del 3 settembre. Questo l’ultima giocata importante dell’argentino. Oltre ad aver fatto poco in termini realizzativi, l’attaccante classe ’94 continua a mostrare un atteggiamento indolente e poca voglia di dimostrare di meritare quella maglia.

ULTIMA CHIAMATA PRE-MONDIALE – Manca poco ai Mondiali in Qatar e il nerazzurro partirà con l’Argentina. Ma prima di inseguire Mondiale con la maglia dell’Albiceleste, dovrà necessariamente dare delle risposte importanti in nerazzurro, per dimostrare di potersi meritare la riconferma e ripagare la fiducia di Simone Inzaghi, che lo ha voluto fortemente nell’estate del 2021, portando la società a spendere ben 31 milioni per il suo pupillo. Per Correa si tratta, quindi, di un ora o mai più.