Correa, il tempo sta per scadere: mercati in chiusura. Uno già oggi

Correa è ancora all’Inter. Il club nerazzurro non ha ricevuto offerte concrete da nessuna società. In chiusura i vari mercati.

SPERANZE AL LUMICINO – Tucu, dove eravamo rimasti? Mancano ormai pochissimi giorni, se non ore, al termine sia del mercato turco che di quello greco. Ma per Correa, l’Inter non ha ancora ricevuto nulla di concreto. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse del Panathinaikos nei suoi confronti, con lo stesso club greco che avrebbe inviato un’offerta al Tucu per liberarsi dall’Inter. Ad oggi, è tutto in stand-by. Il calciomercato ellenico chiuderà giorno 11, dunque mancano esattamente due giorni: o il Panathinaikos farà un’offerta seria e reale all’Inter oppure il Tucu rimarrà a Milano. Stessa cosa vale per i club turchi, con il Besiktas in testa. Qui, c’è ancora un po’ di tempo: il mercato finirà il 13 settembre. A proposito di mercati in chiusura: nella giornata di oggi chiuderà i battenti quello arabo. Tra luglio e agosto, si era parlato di un possibile interesse di qualche club medio-orientale per Correa, ma anche in questo caso, le voci non si sono mai trasformate in qualcosa di vero e tangibile.

Correa ai margini dell’Inter: ora l’ipotesi gennaio

AI MARGINI – Il tempo stringe, ma la sensazione è che alla fine dei giochi Correa rimarrà a Milano. Almeno, fino a gennaio. Magari durante il calciomercato di riparazione, qualche squadra (anche di Serie A), proverà a “riparare” il proprio attacco inserendo per pochi mesi fino alla scadenza le doti del Tucu argentino. Correa è destinato a rimanere ai margini dell’Inter. Simone Inzaghi, suo più grande e ad oggi unico estimatore, non lo ha inserito nella lista Champions League preferendogli anche l’infortunato Tajon Buchanan. L’argentino resta la quinta scelta nelle gerarchie offensive nerazzurre. E durante le prime tre giornate non ha mai visto il campo. Probabile che si arrivi a gennaio in queste condizioni.