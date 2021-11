Correa, un solo precedente con lo Spezia: assist decisivo e… espulsione!

Correa si prepara ad affrontare lo Spezia a San Siro (vedi articolo). Nella scorsa stagione, l’attaccante argentino ha vissuto un match di luci e ombre contro la squadra ligure prossima avversaria dell’Inter.

CANDIDATURA – Domani alle 18.30 l’Inter affronterà lo Spezia di Thiago Motta a San Siro. Per Joaquin Correa potrebbe esserci di nuovo l’occasione di scendere in campo, dopo essere partito titolare al fianco di Edin Dzeko contro il Venezia nell’ultimo turno di Serie A. L’attaccante argentino ha un solo precedente contro la squadra ligure, quando indossava la maglia della Lazio.

TABELLINO – Nella scorsa stagione, dopo la gara di andata interamente passata in panchina, viene schierato dal 1′ in quella di ritorno da Simone Inzaghi, all’epoca allenatore dei biancocelesti. Dopo un paio di ottime occasioni sciupate, Correa serve uno stupendo assist a Manuel Lazzari con un filtrante che taglia in due la difesa avversaria. Il momentaneo pareggio di Daniele Verde illude gli ospiti, poi ci pensa Felipe Caicedo su rigore a regalare i tre punti ai laziali. Correa è ancora protagonista nei minuti di recupero, commettendo un inutile fallo su Lucien Agoumé, giovane talento in prestito dall’Inter allo Spezia nello scorso campionato. Arriva il secondo cartellino giallo con conseguente espulsione al 97′. Un precedente da alti e bassi quindi, con una grande giocata da talento sopraffino e un’ingenuità colossale negli ultimi minuti. Domani l’Inter ha bisogno del miglior Correa, con Inzaghi che questa volta spera di avere a disposizione solo il dottor Jekyll.