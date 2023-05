Correa ‘smentisce’ Inzaghi e regala un’amara conferma in Inter-Lazio

Joaquin Correa trova una maglia da titolare anche in Inter-Lazio (3-1). Ma anche stavolta la gara cambia dopo che Inzaghi lo sostituisce nel secondo tempo.

SUONA LA QUINTA – Anche Inter-Lazio ha visto Joaquin Correa in campo dal 1′, affianco a Romelu Lukaku. Si tratta della quinta presenza consecutiva da titolare per il Tucu, che gode di estrema fiducia da parte di Simone Inzaghi. Ma che anche ieri non riesce a ripagare, nonostante le parole dell’allenatore dopo il fischio finale. La partita dell’argentino dura 61 minuti, ma la sua presenza è quasi impalpabile. A malapena 23 tocchi e 12 passaggi in un’ora di gioco (fonte: report della Lega Serie A). Motivo per cui proprio Inzaghi sceglie di sostituirlo, mandando in campo al suo posto il connazionale Lautaro Martinez. E cambiando di fatto il corso del match, esattamente come una settimana fa.

DIFFERENZE – Dopo Inter-Lazio Inzaghi afferma di avere quattro attaccanti titolari, annullando qualsiasi possibile gerarchia. Ma i fatti e i numeri dicono tutt’altro. Perché 7 delle ultime 11 reti nerazzurre portano la firma della LuLa. E altre 2 vedono Lukaku o Lautaro Martinez in versione assistman, tra cui il 2-1 di ieri di Robin Gosens. Eppure in entrambe le ultime due gare di campionato Inzaghi schiera Correa e Lukaku dal 1′. E coi due in campo arriva un solo gol, il primo di Big Rom a Empoli domenica scorsa. Poi il Tucu lascia il posto a Lautaro Martinez (ieri al 61′, a Empoli al 69′) e l’Inter dilaga, passando da 0-1 a 3-1. Con doppietta del Toro e doppio assist di Big Rom. Si suol dire che due indizi fanno una prova, ma in questo caso non serve Sherlock Holmes: l’Inter, con Lukaku e Lautaro Martinez in campo, sia una squadra dal potenziale offensivo completamente diverso. Con buona pace di Correa, che può rivelarsi più utile piuttosto a gara in corso.