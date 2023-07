Correa, situazione all’Inter come un bivio! Inzaghi ci crede ancora?

Correa finora non è mai riuscito a ingranare la marcia all’Inter, motivo per il quale potrebbe lasciare Milano anche nell’immediato. Evidentemente a vacillare è anche la fiducia di Inzaghi, che ha sempre dimostrato di credere in lui e dunque l’addio sembra l’unica pista percorribile

FIDUCIA AFFIEVOLITA – Joaquin Correa è giunto all’Inter nel 2021 su precisa richiesta di Simone Inzaghi. Dopo un esordio scoppiettante e certamente illusorio, la scintilla si è (fin troppo) velocemente affievolita fino a spegnersi del tutto. Finora più infortuni che gol decisivi e tantissime occasioni sprecate. Perché l’argentino all’Inter non ha mai avuto la porta completamente sbarrata, anzi. Inzaghi, pur avendo i suoi prescelti, in attacco ruota sempre molto e spesso si è affidato all’ex Lazio. Le risposte non sono state mai soddisfacenti e anche questo tour in Giappone sta dimostrando che Correa all’Inter attualmente è un pesce fuor d’acqua. Le offerte non fioccano di certo, a parte dall’Arabia Saudita.

Correa, rimanere all’Inter da insoddisfatto o ripartire da una nuova realtà?

Chiaramente ci rendiamo conto che il campionato saudita non è l’ambizione massima per un calciatore professionista, né a livello di prestigio né tantomeno di ambizioni. Ci sono però situazioni e situazioni: quella di Correa somiglia a un bivio. Rimanere all’Inter pur sapendo di non avere più la fiducia dell’unica persona che ci ha sempre creduto oppure volare altrove e provare a ripartire? L’inizio della stagione è ormai alle porte ed è tempo di fare una scelta. L’Inter, dal canto suo, ha bisogno di sapere per poter organizzare le ultime mosse di mercato. Al ritorno dal Giappone sarà tutto più chiaro.