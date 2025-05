Correa all’ultima in Serie A con l’Inter! A Como la chiusura del cerchio

Joaquin Correa disputerà la sua ultima partita con l’Inter in Serie A, stasera, nel match del Sinigaglia contro il Como. Con un futuro già scritto, la speranza è lasciare un ultimo timbro in nerazzurro.

ULTIMA DANZA – Joaquin Correa e l’Inter si separeranno a fine stagione. Il match valido per la trentottesima giornata di Serie A contro il Como rappresenta l’ultima occasione, per l’argentino, di lasciare il segno con la maglia nerazzurra nel Campionato italiano. La scelta per il suo futuro è stata fatta, con i meneghini che non gli prolungheranno il contratto in scadenza quest’estate. Ma il presente può essere accompagnato da un’ultima prestazione in linea con quelle che erano le aspettative del tecnico Simone Inzaghi al momento dell’arrivo del suo pupillo. Aspettative che non sono state purtroppo soddisfatte, per larghe parti dell’avventura dell’argentino a Milano. Per ragioni fisiche e non solo.

Correa chiude la sua avventura in Serie A con l’Inter. Ma per il Mondiale per Club può esserci uno spiraglio

LO SCENARIO – Se quella contro il Como sarà sicuramente l’ultima partita di Correa con l’Inter in Serie A, diverso potrebbe essere il discorso per quanto riguarda il Mondiale per Club. La competizione, che inizierà prima del 30 giugno, potrebbe infatti vedere l’argentino nella lista dei calciatori nerazzurri presenti negli Stati Uniti. La sensazione è che Inzaghi possa vedere favorevolmente quest’ipotesi, anche nella consapevolezza del fatto che i nuovi (auspicati) innesti in attacco potrebbero arrivare successivamente.