Correa seconda doppietta stagionale: Inzaghi ha finalmente un’arma in più

Correa decide Inter-Udinese grazie a una doppietta, i nerazzurri trovano la seconda vittoria consecutiva. Inzaghi dall’argentino riceve le risposte che cercava.

RITROVATO – Correa adesso è finalmente un giocatore ritrovato, una soluzione in più per Simone Inzaghi che schiera (quasi a sorpresa) l’argentino e fa rifiatare Lautaro Martinez, alla luce dei tanti impegni ravvicinati tra Champions League e campionato. L’Inter domina per un’ora, ma Correa è di fatto un fantasma: si vede poco, tocca pochi palloni e sbaglia. Basta poco per accendere la fiamma dell’ex Lazio che mette in mostra tutte le sue qualità tecniche e realizza due gol, uno più bello dell’altro. Ottima risposta anche da Dumfries, soprattutto in occasione del secondo gol: l’olandese serve a Correa il pallone arretrato che l’ex Lazio controlla e spedisce sotto la traversa chiudendo praticamente i conti. Secondo assist in campionato per Dumfries.